Не только компот: кулинары рассказали, что можно приготовить из черешни

Черешня — одно из главных удовольствий лета. Если вдруг надоело есть ее свежей, можно попробовать добавить любимую ягоду в салаты, десерты и соусы.

О том, что можно готовить с черешней, рассказали кулинары Ольга Эрбис и Сергей Синицын.

«Черешня прямо просится в салаты. Я вообще люблю, когда ягоды присутствуют, тем более летом, когда их много, они вкусные и сочные. Они добавляют интересные визуальные эффекты и меняют вкус блюда. Можно просто взять горсть салатного микса, набросать туда черешню без косточек, добавить бальзамический крем и оливковое масло. Можно положить помидоры черри, моцареллу, отлично подойдут кусочки адыгейского сыра или пармезана», — сказала Эрбис.

Подходит черешня и для приготовления вторых блюд. По словам Эрбис, очень интересное вкусовое сочетание черешня дает в паре с курицей.

«Курица отлично будет сочетаться с черешней. Это может быть жареная грудка, например, с каким-то легким соусом из черешни. С уткой, мне кажется, это классическое сочетание. Можно легко проварить черешню, достав косточки, добавить тимьян или розмарин, сахар, немножко крахмала и сделать густой соус. Думаю, к стейку лосося он тоже подойдет», — сказала она.

А еще черешню можно использовать в десертных супах. Рецептами поделился международный судья по кулинарии, медиашеф Сергей Синицын. Он предложил приготовить холодный клубничный суп с черешней.

«По большому счету, это не совсем суп, а что-то вроде смузи, но детям очень нравится, когда к клубнике, взбитой со сливками или кокосовым молоком, добавляют сверху черешню. Сейчас у нас можно использовать и свежую тыкву: сделать супчик, который будет не соленый, а именно сладкий, и туда добавить черешню, просто разрезая пополам, удаляя косточку, и наслаждаться этими сладкими вкраплениями», — объяснил Синицы.

Говоря о десертах, он посоветовал обжарить черешню без косточек на сливочном масле, добавить сахар или мед. Готовое блюдо нужно посыпать тертым шоколадом.

«Он будет таять, это будет черешня с шоколадом. Можно еще смешать со сливочным сыром: получится такая намазка, и черешня будет хрустеть», — цитирует Синицына радио Sputnik.

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