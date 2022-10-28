Врач Илья Луконин: при давлении выше 140 на 90 нужно обратиться к терапевту или кардиологу
Общество
28.10.2022 08:58
В Краснодарском крае продолжается Всероссийская неделя контроля артериального давления. Ее приурочили ко Всемирному дню борьбы с инсультом, который приходится на 29 октября.
«Нормальным давлением считаются показатели от 120 до 129 для систолического и от 80 до 84 для диастолического. В случае превышения цифр выше 140 и 90 соответственно рекомендуется обратиться к терапевту или к кардиологу для назначения антигипертензивной терапии», — сказал заместитель главного врача Городской клинической больницы № 1 Краснодара Илья Луконин.
Для поддержания организма в здоровом состоянии врачи рекомендуют вести правильный образ жизни: заниматься спортом, сбалансированно питаться и отказаться от вредных привычек — так можно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае стартовала неделя борьбы с инсультом.
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