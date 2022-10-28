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Врач Илья Луконин: при давлении выше 140 на 90 нужно обратиться к терапевту или кардиологу

Общество
28.10.2022 08:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/vrach-ilya-lukonin-pri-davlenii-vyshe-140-na-90-nuzhno-obratitsya-k-terapevtu-ili-kardiologu
Видео канала «Кубань 24»

В Краснодарском крае продолжается Всероссийская неделя контроля артериального давления. Ее приурочили ко Всемирному дню борьбы с инсультом, который приходится на 29 октября.

«Нормальным давлением считаются показатели от 120 до 129 для систолического и от 80 до 84 для диастолического. В случае превышения цифр выше 140 и 90 соответственно рекомендуется обратиться к терапевту или к кардиологу для назначения антигипертензивной терапии», — сказал заместитель главного врача Городской клинической больницы № 1 Краснодара Илья Луконин.

Для поддержания организма в здоровом состоянии врачи рекомендуют вести правильный образ жизни: заниматься спортом, сбалансированно питаться и отказаться от вредных привычек — так можно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае стартовала неделя борьбы с инсультом.

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