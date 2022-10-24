В Краснодарском крае стартовала неделя борьбы с инсультом
С 24 по 30 октября жители Кубани смогут принять участие во Всероссийской неделе контроля артериального давления. Акцию приурочили ко Всемирному дню борьбы с инсультом.
В Краснодаре проверить давление жители смогут в передвижном центре «Маршрут здоровья» 24, 27 и 28 октября. В Тимашевском районе мобильный комплекс «Диспансеризация» будет работать с 25 по 27 октября. Кроме того, 29 октября День здоровья на тему «Инсульт: предотвратить и предупредить!» пройдет в Новопокровском районе.
В школах Краснодарского края проведут занятия на тему артериального здоровья.
«Артериальное давление — это показатель того, насколько хорошо снабжаются органы и ткани кислородом и питательными веществами. Оно зависит от работы сердца, от эластичности и тонуса кровеносных сосудов. Поэтому давление всегда состоит из двух цифр. Первая — максимальная — показывает, с какой силой кровь давит на стенки сосудов при максимальном сокращении сердца (систолическое давление). Вторая — минимальная — в момент покоя (диастолическое давление)», — сказала главный внештатный терапевт краевого минздрава Ирина Ковригина.
По данным ВОЗ, контроль артериального давления помогает избежать развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и их осложнений. В их числе инфаркт, инсульт, сосудистая деменция, ретинопатия и внезапная смерть, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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