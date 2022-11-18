Врач Илья Луконин: диагностировать сахарный диабет очень просто
На Кубани продолжается Всероссийская неделя борьбы с диабетом. В медицинских учреждениях края проводят лекции о видах, причинах появления, механизмах развития и симптомах этой болезни.
Игнорирование лечения диабета грозит тяжелейшими осложнениями: поражение сосудов глаз, почек, а также нижних конечностей, что может привести к ампутации. Поэтому важно выявить заболевание на ранних стадиях.
«Диагностировать сахарный диабет очень просто. Достаточно либо измерить уровень глюкозы в крови натощак, либо через два часа после еды. Второй способ — это измерение гликированного гемоглобина. Также в качестве третьего способа хорошо зарекомендовал себя оральный глюкозо-толерантный тест», — сказал заместитель главного врача Городской клинической больницы № 1 Краснодара Илья Луконин.
Врачи посоветовали относиться к своему здоровью максимально ответственно — вовремя посещать плановые медосмотры и сдавать необходимые анализы. При обнаружении необычной симптоматики нужно обязательно обращаться за консультацией в поликлинику.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае проходит Всероссийская неделя борьбы с диабетом.
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