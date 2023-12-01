Врач Хухрев объяснил, признаком каких заболеваний может быть икота

В зависимости от продолжительности икоты — она может быть симптомом смертельного заболевания.

По словам врач-терапевта Алексея Хухрева, кратковременную икоту может вызвать переедание, стресс, сильный испуг, резкое попадние из жары в холод, избыточное употребление табака или алкоголя. Однако за икотой, продолжающейся более 6 часов, в 93% случаев стоит серьезное заболевание.

«Шесть часов — это такой момент, с которого мы начинаем уже косо поглядывать на пациента, особенно если икота не убирается никакими средствами. Чем дольше продолжается икота, тем это серьезнее, особенно, если она длится неделями, месяцами», — подчеркнул эксперт.

Доктор отметил, что стойкая икота может возникнуть из-за раздражения блуждающего нерва. Так, если раздражается та ветка, которая отходит от уха, человек может начать икать. Одной из возможных причин эксперт назвал и фарингит. Кроме того, икота может появиться из-за новообразований в гортани или щитовидной железе. Также человек может икать из-за аневризмы аорты или астмы.

«Еще икоту могут спровоцировать опухоль или язва желудка, аппендицит, воспаление желчного пузыря, поджелудочной железы, гепатит и даже инфаркт миокарда. У диабетиков при гипергликемии тоже может начинаться икота», — объяснил специалист.

Терапевт подчеркнул, что при стойкой икоте стоит обратиться к врачу, а при кратковременной перечислил несколько способов избавиться от нее. Так, если она случилась из-за холода, то человеку следует выпить чего-нибудь теплого. В случае переедания — следует очистить желудок. Также при икоте помогает массаж глазных яблок или области шеи под челюстью. Кроме того, эксперт порекомендовал задержать дыхание, стянуть руки в замок за спиной и попытаться их назад максимально выпрямить.

«Это поможет снять напряжение с блуждающего нерва, и икота прекратится. Также можно выпить воды. Способов много», — цитирует Хухрева радио Sputnik.

Читайте также: врач Петрова рассказала об опасных мифах похудения.