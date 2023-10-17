Врач Елизарова объяснила, почему нельзя сдерживать чихание

Чихание — это естественный процесс избавления носовой полости от слизи или инородных частиц.

Лор-врач Людмила Елизарова отметила, что если и сдерживать чихание, то следует зажать нос и прикрыть рот.

«В таком случае вы все равно чихнете, но сделаете это как бы внутри», — посоветовала врач.

По словам специалиста, при попытке задержать чихание, давление может перенаправиться внутрь на носоглотку и задние отделы полости носа. Там открывается слуховая труба, гайморовы и лобные пазухи.

«То есть в них попадает та самая слизь, которая должна была выйти во время чихания. В результате есть риск инфицирования слуховой трубы, среднего уха, может развиться синусит. Плюс может подняться внутричерепное давление», — цитирует Елизарову радио Sputnik.

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