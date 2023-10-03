Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Терапевт Хухрев объяснил, в каких случаях нужно носить медицинскую маску

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/terapevt-huhrev-obyasnil-v-kakih-sluchayah-nuzhno-nosit-meditsinskuyu-masku
Терапевт Хухрев объяснил, в каких случаях нужно носить медицинскую маску
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

В последний месяц в России стабильно растет число заболевших коронавирусом и ОРВИ. Один из действенных способов предотвратить распространение этих болезней — это ношение медицинской маски, уверен врач-терапевт Алексей Хухрев.

Он напомнил, что вирусы между людьми чаще всего передаются воздушно-капельным путем.

«Если вы заболели, то есть чихаете, кашляете или у вас поднялась температура, стоит носить медицинскую маску в общественных местах. В идеале любой человек, который чувствует себя заболевшим, должен носить маску», — сказал Хухрев.

Врач добавил, что медицинские маски прежде всего позволяют не заразить других, а не защитится от вирусов. Их нужно нужно носить только при заболеваниях, передающихся воздушно-капельным путем, сообщает радио Sputnik.

Читайте также: иммунолог Крючков предупредил россиян о новой волне коронавируса. Новый пик заболеваемости COVID-19 ожидается в ноябре.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях