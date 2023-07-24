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Врач девочки с «маской Бэтмена» удалил червя из глаза пациентки в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vrach-devochki-s-maskoj-betmena-udalil-chervya-iz-glaza-patsientki-v-krasnodare
Видео t.me/pavel_borisovich_popov

Девушка почувствовала жжение, зуд и уплотнение в области глаза и обратилась за помощью в частную клинику, но офтальмологи не смогли поставить ей диагноз.

Хирург-онколог Павел Попов, которые ранее делал операции девочке с «маской Бэтмена» из США, осмотрел пациентку и поставил диагноз: «Инвазия паразитического червя в мягкие ткани глаза».

Врач быстро и безболезненно вытащил червя из глаза девушки, пишет газета «Аргументы и Факты — Юг».

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