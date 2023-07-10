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Длинного червя достали медики Новороссийска из фурункула на лице у пациента

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dlinnogo-chervya-dostali-mediki-novorossijska-iz-furunkula-na-litse-u-patsienta
Длинного червя достали медики Новороссийска из фурункула на лице у пациента
Фото газеты «Новороссийский рабочий»

Житель Новороссийска обратился в горбольницу № 1 с жалобой на фурункул над бровью.

Медики челюстно-лицевого отделения вскрыли нарыв и определили, что причиной воспаления стал червяк или дирофилярия, которая относится к виду гельминтов. Червя достали и поместили в специальный флакон. Теперь она является экспонатом во врачебном кабинете. Личинка паразита попала под кожу пациента после укуса комара.

По словам медиков, разносчиками дирофилярии являются в основном непривитые собаки и кошки, а переносчиком личинок — комары. Люди полностью предрасположены к этому заболеванию, избежать заражения в случае укуса комара-переносчика, невозможно. После того, как личинка попадает в организм человека, она вырастает до размера червяка за 8-9 месяцев, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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