Длинного червя достали медики Новороссийска из фурункула на лице у пациента

Житель Новороссийска обратился в горбольницу № 1 с жалобой на фурункул над бровью.

Медики челюстно-лицевого отделения вскрыли нарыв и определили, что причиной воспаления стал червяк или дирофилярия, которая относится к виду гельминтов. Червя достали и поместили в специальный флакон. Теперь она является экспонатом во врачебном кабинете. Личинка паразита попала под кожу пациента после укуса комара.

По словам медиков, разносчиками дирофилярии являются в основном непривитые собаки и кошки, а переносчиком личинок — комары. Люди полностью предрасположены к этому заболеванию, избежать заражения в случае укуса комара-переносчика, невозможно. После того, как личинка попадает в организм человека, она вырастает до размера червяка за 8-9 месяцев, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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