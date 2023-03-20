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Искали опухоль: клубок паразитов в желчных протоках обнаружили врачи у пациентки с желтухой в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iskali-opuhol-klubok-parazitov-v-zhelchnyh-protokah-obnaruzhili-vrachi-u-patsientki-s-zheltuhoj-v-krasnodare
Искали опухоль: клубок паразитов в желчных протоках обнаружили врачи у пациентки с желтухой в Краснодаре
Фото t.me/kkb2krasnodar

Большое количество печеночных паразитов перекрыло желчные протоки женщины. Это редкий случай, врачи Краевой клинической больницы № 2 впервые столкнулись с таким явлением.

Большое скопление печеночной двуустки врачи обнаружили при обследовании пациентки, у которой ранее была механическая желтуха. Такая желтуха обычно говорит об опухоли, перекрывшей желчные протоки. Однако выяснилось, что вместо опухоли протоки перекрыли паразиты. Печеночная двуустка относится к виду плоских червей из класса трематод. Длина двуусток в желчных протоках пациентки достигала 1,5 — 2 см.

Оперативная бригада во главе с главрачом ККБ №2 Сергеем Габриэлем решилась на малоинвазивную операцию по извлечению червей.

При помощи эндовидеоскопа женщине сделали видеохолангиографию и извлекли часть паразитов для идентификации. Процедура прошла успешно. После нее женщине назначили консервативное медикаментозное лечение от паразитов. Через несколько дней ее выписали, сообщает пресс-служба ККБ №2 в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре врачи извлекли из тела женщины длинного червя-паразита.

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