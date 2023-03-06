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Укусил комар: в Краснодаре врачи извлекли из тела женщины длинного червя-паразита

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ukusil-komar-v-krasnodare-vrachi-izvlekli-iz-tela-zhenshhiny-dlinnogo-chervya-parazita
Укусил комар: в Краснодаре врачи извлекли из тела женщины длинного червя-паразита
Фото t.me/pavel_borisovich_popov

О необычном случае рассказал краснодарский хирург Павел Попов, который занимался лечением Луны Феннер, девочки с «маской Бэтмена».

В клинику Попова обратилась женщина с диагнозом липома. Это доброкачественная опухоль, состоящее из жировых клеток. Онколог усомнился в диагнозе, поставленном в другой клинике на основании УЗИ-исследования. По его мнению, новообразование имело признаки гранулемы. Во время операции по удалению новообразования он извлек из тела женщины длинного паразитического червя Dirofilaria repens.

Врач предположил, что личинка этого паразита попала в организм пациентки через укус комара больше двух лет назад, сообщает «АиФ — Юг».

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