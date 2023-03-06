Укусил комар: в Краснодаре врачи извлекли из тела женщины длинного червя-паразита
Общество
06.03.2023 14:52
О необычном случае рассказал краснодарский хирург Павел Попов, который занимался лечением Луны Феннер, девочки с «маской Бэтмена».
В клинику Попова обратилась женщина с диагнозом липома. Это доброкачественная опухоль, состоящее из жировых клеток. Онколог усомнился в диагнозе, поставленном в другой клинике на основании УЗИ-исследования. По его мнению, новообразование имело признаки гранулемы. Во время операции по удалению новообразования он извлек из тела женщины длинного паразитического червя Dirofilaria repens.
Врач предположил, что личинка этого паразита попала в организм пациентки через укус комара больше двух лет назад, сообщает «АиФ — Юг».
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