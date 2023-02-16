В Туапсе пенсионер едва не задохнулся из-за «окаменевших» гнойных сгустков в трахее

Пожилой мужчина, которому было трудно дышать, поступил в приемный покой Туапсинской центральной районной больницы № 1.

Пенсионеру провели компьютерную томографию и выяснили, что в трахее 70-летнего пациента застряло инородное тело.

«Приняли решение проводить лечебную бронхоскопию с эвакуацией того, что закрывало просвет и приводило к асфиксии, то есть удушению», — сказал заведующий отделением эндоскопии ТРБ № 1 Гор Саакян.

На счету была каждая минута. Инородное тело извлекали пинцетом через рот пациента. Процедура прошла успешно.

Оказалось, что в трахее пенсионера находились кальцинированные до плотности камня гнойные сгустки. Такие обычно образуются в результате осложнений пневмонии, пишет газета «Туапсинские вести».

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