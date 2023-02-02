Девушку с редким осложнением желчнокаменной болезни спасли хирурги в Краснодаре
Девушка поступила в ККБ № 2 с жалобами на сильные боли и вздутие живота. При обследовании врачи выявили у пациентки непроходимость тонкой кишки.
Причиной стал камень, который сформировался в желчном пузыре и выпал через свищ, образовавшийся от некроза ткани, в кишечник. Выяснилось, что пациентка страдает синдромом Мириззи. Это редкое и труднодиагностируемое осложнение желчнокаменной болезни.
При синдроме Мириззи в результате воспаления в желчном пузыре и давления образовавшегося камня частично сужается печеночный или желчный проток. Это заболевание встречается у 0,5 до 5% пациентов, которых оперировали при желчнокаменной болезни.
Первоначально хирурги планировали выполнить обычную в таких случаях открытую операцию. Однако потом решили попробовать достать камень эндоскопически, путем колоноскопии.
Камень, перекрывающий просвет кишки, захватили специальной петлей и извлекли. Не обошлось без технических сложностей — так как камень перекрывал просвет кишки, подготовить пациентку к такому исследованию не представлялось возможным. Операция прошла успешно. Теперь пациентке предстоит лечение ее заболевания в плановом порядке, сообщает пресс-служба ККБ № 2 в Telegram.
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