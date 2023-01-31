В Краснодаре хирурги 12 часов удаляли распадающуюся опухоль из шеи пенсионерки

В больницу скорой медицинской помощи в Краснодаре доставили 64-летнюю жительницу Запорожской области с обильным кровотечением.

Причиной была огромная, уже распадающаяся опухоль в нижней трети шеи. Новообразование проросло вглубь, в сонную и подключичную артерии.

Хирурги удалили опухоль. Вместе с ней провели резекцию (полное удаление) позвоночной артерии, части ключицы, грудины и части стенки подключичной вены.

«Затем, взяв лоскут с передней поверхности бедра вместе с питающим его сосудом, мы перенесли его на образовавшийся после удаления опухоли дефект. Вшили сосуд к дистальному отрезку позвоночной артерии и наладили ретроградное кровоснабжение», — рассказал завотделением ЧЛХ краевой БСМП Сергей Вартанян.

Сложнейшая операция длилась 12 часов. После нее пациентка два дня находилась в реанимации. В настоящее время женщина остается в отделении челюстно-лицевой хирургии под наблюдением специалистов.

До выздоровления женщине предстоит пройти несколько курсов химиотерапии. Но смерть от обильного кровотечения ей уже не грозит, сообщает пресс-служба ГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи» в Telegram.

Читайте также: две опухоли из мочевого пузыря мужчины без разрезов удалили хирурги ККБ № 2 в Краснодаре.