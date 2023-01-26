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Без разрезов: две опухоли из мочевого пузыря мужчины удалили хирурги ККБ № 2 в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bez-razrezov-dve-opuholi-iz-mochevogo-puzyrya-muzhchiny-udalili-hirurgi-kkb-2-v-krasnodare
Видео t.me/kkb2krasnodar

К онкоурологам Краевой клинической больницы № 2 обратился мужчина с жалобами на кровь в моче. При обследовании в мочевом пузыре пациента обнаружили опухоль размером до 4 см.

Уже в операционной рядом с этим новообразованием нашли еще одну небольшую опухоль.

Хирурги выполнили трансуретральную резекцию. Это малоинвазивное вмешательство, которое проводится без разрезов через мочеиспускательный канал. Операция прошла успешно. Через три дня мужчину выписали из стационара, сообщает пресс-служба ККБ №2 в Telegram.

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