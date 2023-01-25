Пациентку с гигантскими коралловидными камнями в почках спасли хирурги в Новороссийске

Женщина поступила в Городскую больницу № 1 Новороссийска перед Новым годом. При обследовании у нее выявили два коралловидных камня, закрывших обе почки. Образования вызвали множественные абсцессы левой почки.

Абсцесс почки может привести к тяжелейшим последствиям, а в данном случае ситуация осложнялась еще и прорывом абсцесса в брюшную полость. У пациентки начался перитонит.

Женщина находилась в крайне тяжелом состоянии. Чтобы снизить риск для жизни пациентки, лечение проводили в несколько этапов.

На первом этапе хирурги отделения гнойной хирургии устранили перитонит. После этого урологи дренировали абсцессы путем минимального вмешательства. Под рентгеновским и ультразвуковым контролем они откачали гной и установили три дренажа в почку. Это позволило стабилизировать состояние женщины.

Все это время она находилась в реанимации, где за ее жизнь боролись врачи.

В первые дни нового года урологи удалили левую почку пациентки вместе с огромным камнем. Сохранить орган было невозможно — он был нежизнеспособен.

Состояние пациентки стало улучшаться, все показатели крови вернулись к норме, ушла почечная и печеночная недостаточность. Всю нагрузку приняла на себя оставшаяся почка. Но, так как в ней также имеется камень, занимающий практически весь орган, ее работа затруднена.

Сейчас пациентку готовят к выписке на амбулаторное лечение. Она чувствует себя удовлетворительно. Однако ей предстоит долгая реабилитация и еще одна операция. Ее планируют провести через несколько недель, сообщает пресс-служба ГБУЗ ГБ № 1 Новороссийска в Telegram.

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