Врач Чудаков объяснил, как не переутомляться метеозависимым при магнитной буре

В период геомагнитного шторма и погодных изменений следует больше отдыхать.

Метеозависимым важно принять нужные меры профилактики, отметил эксперт Сергей Чудаков. Так, он порекомендовал быть дома, оставаться в спокойствии, заниматься легким бытовым трудом и гулять на свежем воздухе.

При метеозависимости средней степени ― особых режимов соблюдать не нужно, рассказал врач.

«Но стараться не переутомляться, вовремя ложиться спать, употреблять легкие продукты, не нарушающие функции желудочно-кишечного тракта», ― посоветовал специалист.

По словам доктора, следует обращать особое внимание на людей с выраженным колебанием артериального давления. Так, если человек уже принимает нужные лекарства, то в такие периоды под контролем специалиста доза или частота приема могут быть увеличены на время магнитной бури, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильная магнитная буря накроет Краснодарский край на три дня. Она продлится три дня и закончится вечером 31 июля.