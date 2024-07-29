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Сильная магнитная буря накроет Краснодарский край на три дня

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnaya-magnitnaya-burya-nakroet-krasnodarskij-kraj-na-tri-dnya
Сильная магнитная буря накроет Краснодарский край на три дня
Фото pxhere.com

Синоптики прогнозируют начало геомагнитного шторма вечером 29 июля.

Магнитная буря продлится три дня и закончится вечером 31 июля. Своего пика шторм достигнет 30 июля. Ожидаемый уровень ― G3, что бывает редко. Метеозависимым людям медики рекомендуют пить больше воды и не перенапрягаться.

Читайте также: врач рассказал, как улучшить самочувствие во время магнитной бури. У метеозависимых людей во время магнитных бурь могут обостряться мигрени, повышенное или пониженное артериальное давление, но смягчить воздействие на организм можно.

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