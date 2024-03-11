Врач Бережная рассказала, сколько блинов можно съесть за раз без вреда здоровью

Началась Масленица, и на столах у многих россиян обязательно появятся блины. Но это совсем не безобидное блюдо. При переедании оно грозит серьезным дискомфортном в животе и даже попаданием в больницу.

По словам кандидата медицинских наук, гастроэнтеролога, диетолога Ирины Бережной, для переваривания блинов организму требуется очень много энергии и ферментов. Также в блинах крайне мало клетчатки и при их приготовлении часто используют много масла, что плохо для кишечника.

«При их переедании может быть тяжесть в животе, отрыжка, дискомфорт, даже острые боли. Можно даже попасть на операционный стол с кишечной непроходимостью», — предупредила специалист.

Врач отметила, что блины лучше есть чуть остывшими, поскольку горячее тесто дает большой прилив крови к желудку и тяжело переваривается. Появляется ощущение тяжести из-за того, что горячий блин превращается в липкий комок, который желудку сложно расщепить.

«Больше двух блинов три раза в неделю есть не стоит. Другой важный момент: чтобы получить удовольствие и чувство сытости, надо есть блины с начинкой, например, овощной, потому что какая-то клетчатка нужна обязательно», — посоветовала Ирина Бережная.

Если вы переели блинов, то улучшить пищеварение помогут неспешные прогулки на свежем воздухе, продолжила диетолог. Однако при сильно выраженном дискомфорте в животе важно не заниматься самолечением и скорее обратиться к врачу, сообщает радио Sputnik.

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