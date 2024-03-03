Краснодарский край вошел в топ-5 регионов РФ по дороговизне блинов на Масленицу

Специалисты рассчитали среднюю стоимость домашнего приготовления блинов в РФ на основе цен на продукты, используемых для их приготовления, в феврале текущего года.

Она составила 183 рубля за стопку. Это на 17% больше, чем в прошлом году. Прежде всего, рост цен на блины связан с подорожанием яиц.

Согласно статистике, дороже всего в России приготовление блинов на Масленицу обойдется жителям Ямало-Ненецкого автономного округа — 253 рубля, Хабаровского края — 233 рубля, Москвы — 227 рублей и Санкт-Петербурга — 201 рубль.

Жителям Краснодарского на приготовление стопки блинов понадобится потратить 186 рублей. Красноярского края — 185 рублей, Воронежской и Самарской областей — 178 рублей, Калининградской области — 168 рублей.

Самый дешевой продуктовый набор для приготовления блинов продают в Ставропольском крае — 119 рублей, сообщает РИА «Новости».

В этом году Масленичная неделя, на которой принято готовить блины чаще обычного, продлится с 11 по 17 марта.

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