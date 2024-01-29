На 85,5% выросли цены на яйца в Краснодарском крае в 2023 году

Такие данные приводит Краснодарстат. По данным специалистов к декабрю 2023 года индекс потребительских цен на продовольственные товары в сравнении с аналогичным показателем за 2022 год увеличился на 10,8%.

Больше всего за 2023 год на Кубани подорожали куриные яйца — на 85,5%, овощи — на 29,4%, а также мясо и птицу — на 19,8%. Цены на сахар выросли на 12,7%, на морепродукты и рыбу — на 6,6%, на хлеб — на 5,3%. Незначительное подорожали молоко (+1,9%) и сливочное масло (+1,7%).

Стоимость снизилась только на макароны (-5%), а также бобовые и крупу (-2,7%).

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