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На 85,5% выросли цены на яйца в Краснодарском крае в 2023 году

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-85-5-vyrosli-tseny-na-yajtsa-v-krasnodarskom-krae-v-2023-godu
На 85,5% выросли цены на яйца в Краснодарском крае в 2023 году
Фото pxhere.com

Такие данные приводит Краснодарстат. По данным специалистов к декабрю 2023 года индекс потребительских цен на продовольственные товары в сравнении с аналогичным показателем за 2022 год увеличился на 10,8%.

Больше всего за 2023 год на Кубани подорожали куриные яйца — на 85,5%, овощи — на 29,4%, а также мясо и птицу — на 19,8%. Цены на сахар выросли на 12,7%, на морепродукты и рыбу — на 6,6%, на хлеб — на 5,3%. Незначительное подорожали молоко (+1,9%) и сливочное масло (+1,7%).

Стоимость снизилась только на макароны (-5%), а также бобовые и крупу (-2,7%).

Читайте также: более 880 тыс. яиц привезли в порт Новороссийска из Турции. Они поступили в адрес получателя из Краснодарского края.

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