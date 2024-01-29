Более 880 тыс. яиц привезли в порт Новороссийска из Турции

Инспекторы Южного межрегионального управления Россельхознадзора 27 января досмотрели партию куриных яиц из Турции в порту Новороссийска.

Вес партии — 51,9 тонны — 885 тыс. 600 штук. Она поступила в адрес получателя из Краснодарского края.

Инспекторы проверили документы, сверили маркировку на упаковке и отобрали пробы проб для обеспечения качества и безопасности продукции животного происхождения. По результатам проверки ввоз для дальнейшей реализации на территории России разрешили, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

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