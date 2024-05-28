Врач Бережная рассказала, почему нельзя злоупотреблять специями

Приправы не только воздействуют на вкусовые рецепторы, но и обладают полезными свойствами.

Гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная отметила, что специи содержат природные фитонциды, препятствующие размножению вирусов и имеющие легкий антибактериальный эффект. Так, имбирь в сочетании с медом и лимоном может оказывать тонизирующее воздействие на организм, а также улучшать тонус сосудов.

«Куркума полезна для переваривания пищи, для цвета кожи, для микробиоты кишечника. Перец расширяет сосуды и дает эффект согревания. Также в специях есть антиоксидантные компоненты», — рассказала эксперт.

Диетолог посоветовала самостоятельно молоть нужные ингредиенты в специи, чтобы избежать консервантов. Например, перец.

«Так он будет лучше пахнуть, в нем не будет добавок. Мускатный орех можно самостоятельно натереть на терке и добавить в готовое блюдо», — порекомендовала гастроэнтеролог.

Специи можно употреблять каждый день, но в очень малых количествах, предупредили специалист. В ином случае ряд приправ могут вызвать боли в животе, например, чеснок или куркума.

«Некоторые могут играть роль стрессового стимулятора для организма и повышать артериальное давление. У кого-то могут возникать острые аллергические реакции на приправы. Здесь все очень индивидуально», — отметила врач.

По словам Бережной, приправы вредны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, холециститом, панкреатитом, с воспалительными процессами в кишечнике, а также с язвой желудка, сообщает радио Sputnik.

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