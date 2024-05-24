Диетолог Семирядов назвал витамины и минералы, снижающие симптомы аллергии

По статистике ВОЗ, различными аллергиями страдают до 40% жителей планеты. А сейчас, когда все цветет и сезон аллергий в разгаре, многие не выходят из дома без антигистаминов. Чем еще можно облегчить симптомы аллергии?

Врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов рассказал, что помощниками в борьбе с аллергией могут стать некоторые витамины и минералы. Особо он выделил витамин С. По его словам, высокие дозы этого вещества способны уменьшать проявления аллергических реакций.

«Он действует иначе, чем антигистаминные препараты, снижая количество вырабатываемого организмом гистамина, а не блокируя рецепторы. Уровень гистамина может упасть примерно на 38% после приема 2 г витамина С. Положительный эффект отмечен при кожных аллергиях, рините и бронхиальной астме. Доза 7,5 грамма внутривенно у 97% пациентов уменьшала такие симптомы аллергии, как насморк, чихание, зуд, беспокойство и проблемы со сном», — сказал Семирядов.

Еще один борец с аллергией — витамин D. Исследования подтвердили, что его дефицит может влиять на развитие астмы и аллергического ринита. А его прием, соответственно, способен снизить количество обострений. Коррекция показателя содержания витамина D в крови снижает уровень иммуноглобулинов, участвующих в развитии аллергических реакций.

«Более чем у ста детей с обострением атопического дерматита, участвовавших в исследовании, прием витамина D зимой приводил к уменьшению области экземы и индекса тяжести дерматита», — сказал врач.

Но не только витамины помогают бороться с аллергиями. Среди микроэлементов эффективным для профилактики и лечения аллергии считается селен. Правда, самостоятельно назначать себе селен нельзя.

«Дефицит селена приводит к нарушению иммунного ответа. А прием селена может снизить воспаление и уменьшить симптомы астмы. Но помните, что селен — это непростой нутриент, его избыток может быть так же вреден, как и дефицит. Поэтому без специальных знаний, самостоятельно, в виде отдельной добавки его лучше не принимать», — предупредил Семирядов.

А еще в «противоаллергенной армии», по словам диетолога, состоят полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Ряд исследований подтвердил, что риск развития аллергии снижается при регулярном употреблении этого вещества.

«Известно, что дети, рожденные от матерей, получавших омега-3 во время беременности, имели на 40% меньше риск развития аллергии на куриный белок. Добавки с омега-3 уменьшают аллергические реакции на пылевых клещей. Несколько исследований связывают употребление омега-3 с более низким риском развития астмы у детей», — сказал врач.

При этом он отметил, что принимать добавки с омега-3 не обязательно — это вещество содержится в жирной морской рыбе. Впрочем, с рыбой стоит быть осторожными — рыбный белок тоже является аллергеном.

Прежде, чем начать принимать любые биологически активные добавки, необходимо проконсультироваться с врачом, сообщает радио Sputnik.

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