Врач Бережная объяснила весеннее обострение болезней ЖКТ

Тошнота, вздутие, тяжесть или боль в животе могут быть временно вызваны несбалансированным рационом. Но если эти симптомы не проходят через сутки, следует обратиться к врачу.

По словам гастроэнтеролога Ирины Бережной, неприятные ощущения в животе могут возникать весной у метеочувствительных людей, страдающих от хронического гастрита, в ответ на изменения погоды. Но порой причина такого состояние заключается в других патологиях.

«Бывает также аутоиммунный гастрит, бывает гастрит, связанный с аллергией, то есть эозинофильное поражение. При тяжелой аллергии может не быть ни сыпи, ни каких-то респираторных проявлений, но могут быть проблемы, связанные с желудочно-кишечным трактом», — рассказала специалист.

Врач отметила, что эти аллергические проявления нужно не пережидать, а лечить. При этом если дискомфорт в области живота не проходит на следующий день, то это повод обратиться за медпомощью.

«Если эти симптомы возникли однократно — вы понимаете, что вчера съели ведро квашеной или свежей капусты, заели это фасолью, и у вас заболел живот, — то это связано с большим количеством клетчатки. На следующий день или через сутки у вас все проходит. Это будет называться временным дискомфортом или минимальной пищеварительной дисфункцией, связанной с элементарным фактором — нарушением питания. Если же эти симптомы регулярно повторяются, то надо идти к врачу, обследоваться и выяснять, с чем это связано», — объяснила Ирина Бережная.

Гастроэнтеролог добавила, что весной особенно важно обращать внимание на сбалансированность своего рациона, сообщает радио Sputnik.

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