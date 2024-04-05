Эксперт Завьялова рассказала, почему нельзя исключать хлеб из рациона

В магазинах покупатели все чаще встречают хлеб с высоким содержанием пищевых волокон. Его обычно выбирают те, кто придерживается здорового образа жизни.

Хлеб, произведенный из минимум трех видов зерна, называют мультизерновым, а цельнозерновой хлеб состоит не менее чем из двух видов. Это полезные продукты, но их тоже стоит употреблять с осторожностью.

Как отметила эксперт Роскачества Наталья Завьялова, те, кто в течение дня занимаются физическим трудом, могут без последствий для фигуры съедать ежедневно до 300-350 г хлеба.

«Если вы человек интеллектуального труда, у вас физзарядки нет совсем, ходите вы мало, все время сидите за компьютером, в день достаточно 150 г хлеба, не больше. Иначе вы начнете толстеть», — предупредила специалист.

Она также предупредила, что исключать хлеб из рациона нельзя, поскольку сложные углеводы укрепляют нейронные связи и улучшают работу мозга. Главное — предусмотреть сбалансированный рацион, цитирует Завьялову телеканал «360».

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