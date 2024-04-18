Врач Белоусова объяснила, при каких заболеваниях нельзя есть фрукты натощак

Споры о том, как употребление фруктов натощак влияет на организм, длятся давно.

По словам врача-диетолога Анны Белоусовой, вред фруктов натощак — это заблуждение. Так, в ряде стран фрукты едят на голодный желудок без вреда здоровью. Специалист подчеркнула, что здоровому человеку фрукты можно есть в любое время. Тем не менее употребление ананасов натощак может поспособствовать раздражению слизистой оболочки желудка.

«В ананасе очень много ферментов, которые расщепляют белки, поэтому его хорошо есть во время или после основного приема пищи — тогда он помогает пищеварению», — рассказала доктор.

Врач отметила, что свежие фрукты стоит временно исключить из рациона при обострении заболеваний ЖКТ. Помимо этого, людям с гастритом или язвенной болезнью с повышенной кислотностью стоит воздержаться от употребления ананасов, кислых фруктов и ягод.

Диетолог порекомендовала есть натощак бананы, так как этот крахмалистый продукт уменьшает избыточную кислотность.

«Поэтому, если у человека между завтраком и обедом засосало под ложечкой, здесь банан очень здорово выручает», — цитирует специалиста радио Sputnik.

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