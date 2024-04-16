Диетолог Казачкова объяснила, как часто можно есть вредную еду

Употребление сладостей, жирной еды и продуктов с высоким содержанием соли может навредить здоровью.

По словам диетолога Екатерины Казачковой, вредную еду лучше вообще не есть. Так, соль вызывает отеки, сахар, помимо отеков, способствует прибавлению лишнего веса. Также трансжиры, содержащиеся в фастфуде, могут негативно влиять на печень и клеточные структуры.

«Печень просто не будет справляться с таким количеством жиров, которые поступают извне. Возникнет риск развития жирового гепатоза, а также атеросклероза и связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний», ― добавила она.

Тем не менее, подчеркнула специалист, вредную еду один раз в две недели можно употреблять, но следя при этом за калориями.

«Если количество калорий, которое вы получаете, больше того, которое вы тратите, соответственно, вес будет прибавляться», ― отметила Казачкова.

Диетолог посоветовала есть больше овощей, содержащих большое количество клетчатки, так как она способствует абсорбции части трансжиров. Также благодаря этому микрофлора сможет помочь в переработке неполезной пищи.

«Пока организм молодой, эффективность компенсаторных механизмов высокая, чем старше становится человек, тем она ниже», ― цитирует специалиста радио Sputnik.

Читайте также: врач Павлова рассказала, при каких заболеваниях люди могут есть и не толстеть.