Врач Арсланова назвала самые опасные виды алкоголя

Особую опасность представляет поддельный алкоголь, который может привести к слепоте и отравлению со летальным исходом.

Доктор Айгуль Арсланова рассказала, что контрафактный спирт, или поддельный алкоголь зачастую содержит вредные примеси, например, метанол, ацетон и другие токсичные вещества. Они, помимо отравления и слепоты, могут привести и к образованию опухолей.

По словам специалиста, не всегда можно определить контрафакт, так как упаковка может быть в виде популярных брендов, а запах и вкус похожи на оригинальный напиток.

Кроме того, отметила врач, опасен метиловый спирт — один из наиболее ядовитых видов алкоголя. Вредны и коктейли, поскольку разрушают клетки печени, а в домашнем самогоне могут находиться вредные примеси, например, альдегиды и сивушное масо, сообщает 360.ru, ссылаясь на UfaTime.ru.

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