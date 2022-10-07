Врач Анжела Жигаленко: регулярное обследование поможет в сохранении репродуктивного здоровья
В Краснодаре стартовала «Неделя женского здоровья». Главная цель врачебной акции — рассказать пациентам о наиболее опасных гинекологических заболеваниях, предотвратить их распространение и призвать женщин к своевременному прохождению медосмотров.
Ранняя диагностика позволяет предотвратить проблемы бесплодия.
«Больше всего положительное влияние на сохранение репродуктивного здоровья оказывает регулярное обследование, посещение врача акушера-гинеколога, прохождение диспансеризации, профилактических медицинских осмотров, которые позволяют на ранних этапах, когда еще женщина не подозревает о наличии той или иной патологии, своевременно все выявить, пролечить, прокурировать проблему и оздоровить женщину в дальнейшем», — главный врач Краевого центра охраны здоровья, семьи и репродукции Анжела Жигаленко.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в рамках «Недели женского здоровья» пройдут занятия в школах материнства и перинатальных центрах края, круглые столы и лекции.
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