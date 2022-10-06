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В поликлиниках Краснодара стартовала «Неделя женского здоровья»

Общество
06.10.2022 08:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-poliklinikah-krasnodara-startovala-nedelya-zhenskogo-zdorovya
Видео канала «Кубань 24»

Она проводится по инициативе Минздрава России. Особое внимание сейчас уделяется пользе грудного вскармливания и ответственному отношению к репродуктивному здоровью.

Впервые на Кубани в рамках объявленной акции гинекологи будут принимать несовершеннолетних. Врачи приглашают для консультации и родителей девочек.

«Здоровье наших будущих мам, которые могут родить здоровое потомство, находится сейчас в руках их родителей. Мама должна обращать внимание на то, что происходит с ее ребенком с самого маленького возраста», — сказала главный внештатный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Анжела Тулендинова.

В рамках «Недели женского здоровья» в школах материнства и перинатальных центрах края пройдут занятия, круглые столы и лекции по сохранению репродуктивного здоровья женщин.

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