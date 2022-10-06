В поликлиниках Краснодара стартовала «Неделя женского здоровья»
Общество
06.10.2022 08:27
Она проводится по инициативе Минздрава России. Особое внимание сейчас уделяется пользе грудного вскармливания и ответственному отношению к репродуктивному здоровью.
Впервые на Кубани в рамках объявленной акции гинекологи будут принимать несовершеннолетних. Врачи приглашают для консультации и родителей девочек.
«Здоровье наших будущих мам, которые могут родить здоровое потомство, находится сейчас в руках их родителей. Мама должна обращать внимание на то, что происходит с ее ребенком с самого маленького возраста», — сказала главный внештатный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Анжела Тулендинова.
В рамках «Недели женского здоровья» в школах материнства и перинатальных центрах края пройдут занятия, круглые столы и лекции по сохранению репродуктивного здоровья женщин.
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