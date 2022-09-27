В Новороссийске для женщин открыли Центр поддержки

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Он начал работу на базе городского общественного центра. Уже прошел обучающий семинар-тренинг.

Цель — помочь женщинам любого возраста и социального статуса справляться с кризисными ситуациями. Например, во время тренинга участницы разбирались с негативными эмоциями, осваивали азы цифровой психологии, изучали базовые юридические основы.

Такие семинары в Центре будут проводить ежедневно по будням. С обратившимися будут работать юристы и психологи. Особое внимание уделят одиноким матерям, молодым мамам в состоянии депрессии, женщинам в кризисном состоянии. За помощью могут обратиться и те, кто испытывает трудности, связанные с социализацией.

Организатор — автономная НКО «Центр поддержки женщины «Я новая». Подробнее ознакомиться с деятельностью и специалистами Центра можно здесь, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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