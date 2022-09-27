В Новороссийске для женщин открыли Центр поддержки
Он начал работу на базе городского общественного центра. Уже прошел обучающий семинар-тренинг.
Цель — помочь женщинам любого возраста и социального статуса справляться с кризисными ситуациями. Например, во время тренинга участницы разбирались с негативными эмоциями, осваивали азы цифровой психологии, изучали базовые юридические основы.
Такие семинары в Центре будут проводить ежедневно по будням. С обратившимися будут работать юристы и психологи. Особое внимание уделят одиноким матерям, молодым мамам в состоянии депрессии, женщинам в кризисном состоянии. За помощью могут обратиться и те, кто испытывает трудности, связанные с социализацией.
Организатор — автономная НКО «Центр поддержки женщины «Я новая». Подробнее ознакомиться с деятельностью и специалистами Центра можно здесь, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в Краснодарском крае 27 сентября стартует «Неделя здорового долголетия».
- Землянки и бункеры в Краснодарском крае под ключ: новый бизнес на страхах паникующих граждан
- Минцифры РФ утвердило список из 195 специальностей для отсрочки от частичной мобилизации
- В мэрии Краснодара рассказали о ходе судебных тяжб с недобросовестными перевозчиками
- Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
- Приложение «ВКонтакте» стало недоступно для скачивания в App Store
- Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17 человек