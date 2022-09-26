Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае 27 сентября стартует «Неделя здорового долголетия»

Общество
26.09.2022 11:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-27-sentyabrya-startuet-nedelya-zdorovogo-dolgoletiya
В Краснодарском крае 27 сентября стартует «Неделя здорового долголетия»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В рамках акции, приуроченной к Международному дню пожилых людей, на Кубани пройдет ряд профилактических мероприятий.

С 27 по 29 сентября в Тихорецке будет работать мобильный комплекс «Диспансеризация». В Краснодаре 28 сентября в Центре медицинской профилактики на улице Воровского, 182 пройдут занятия Школы здоровья для пожилых людей на тему «Профилактики болезней сердца». Также в краевой столице 29 сентября организуют физкультурно-оздоровительную акцию «Бодрое утро на Кубани».

В Международный день пожилых людей, 1 октября, в Абинском районе проведут «День здоровья».

Также в регионе действует проект «Кубань — край долгожителей». Раз в месяц специалисты Клинического госпиталя ветеранов войн имени профессора Красовитова выезжают в отдаленные районы края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в больницу Брюховецкого района в рамках нацпроекта закупили новое оборудование.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе двое парней ночью отрезали палец охраннику, мешавшему им искать закладку
В Анапе двое парней ночью отрезали палец охраннику, мешавшему им искать закладку
В Краснодаре отстранили от уроков учителя, схватившего за горло ученика
В Краснодаре отстранили от уроков учителя, схватившего за горло ученика
Как в Краснодарском крае проходит частичная мобилизация
Как в Краснодарском крае проходит частичная мобилизация
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
Кубанские призывники, которые проходят срочную службу, не попадут в зону СВО
Кубанские призывники, которые проходят срочную службу, не попадут в зону СВО
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
  2. Госдума рассмотрит законопроект о введении уголовного наказания для коллекторов за угрозы
  3. Сборная России по футболу обыграла Киргизию в товарищеском матче
  4. В Краснодарском крае с начала частичной мобилизации в военкоматы пришли около 2 тыс. человек
  5. В Краснодаре изменится схема движения на Тихорецком кольце
  6. Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях