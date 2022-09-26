В Краснодарском крае 27 сентября стартует «Неделя здорового долголетия»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В рамках акции, приуроченной к Международному дню пожилых людей, на Кубани пройдет ряд профилактических мероприятий.

С 27 по 29 сентября в Тихорецке будет работать мобильный комплекс «Диспансеризация». В Краснодаре 28 сентября в Центре медицинской профилактики на улице Воровского, 182 пройдут занятия Школы здоровья для пожилых людей на тему «Профилактики болезней сердца». Также в краевой столице 29 сентября организуют физкультурно-оздоровительную акцию «Бодрое утро на Кубани».

В Международный день пожилых людей, 1 октября, в Абинском районе проведут «День здоровья».

Также в регионе действует проект «Кубань — край долгожителей». Раз в месяц специалисты Клинического госпиталя ветеранов войн имени профессора Красовитова выезжают в отдаленные районы края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в больницу Брюховецкого района в рамках нацпроекта закупили новое оборудование.