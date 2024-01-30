Врач Антипенко рассказал, чем опасны каши для здоровья зубов

Чтобы зубы оставались здоровыми, следует не только ухаживать за полостью рта, но и употреблять определенные продукты питания. Причем, с осторожностью есть картофель и каши.

Врач-стоматолог общей практики Алексей Антипенко отметил, что для здоровья зубов важно регулярно употреблять мясо и рыбу, так как это источник животного белка, необходимый для зубоальвеолярного комплекса.

«Плюс мясо нужно достаточно активно жевать. Это приличная нагрузка на связочный аппарат, упражнение для жевательной мускулатуры. Источником белка может быть и рыба. Она в дополнение даст еще и минералы, в частности кальций», — посоветовал врач.

Также специалист для здоровья зубов порекомендовал употреблять молочные продукты. Подойдет любой молочный продукт, кроме йогуртов с большим количеством кислот, сахара и усилителей вкуса.

«Сыр неплох, но он должен быть все-таки дорогой, желательно от известного производителя, чтобы там не было ни пальмового масла, ни уплотнителей», — отметил доктор.

Кроме того, в рационе обязательно должны быть овощи и фрукты, но в умеренном количестве. Так, ежесуточно яблоки можно употреблять только в количестве одной или двух штук. Лучше всего затем прополоскать рот водой.

«Регулярное воздействие пищевых кислот ведет к растворению эмали, к уменьшению нижней трети лица, что будет эстетически выглядеть не очень. Могут углубиться носогубные складки, губы станут дряблыми. Могут возникать болевые ощущения», — предупредил специалист.

Стоматолог также предостерег от каши и картофеля, так как они прилипают к зубам. Если вовремя не почистить зубы, то через 48–72 часа образуется плотный зубной налет, который быстро минерализируется, превращаясь в зубной камень — пародонтит.

«Соответственно, появление патологических зубодесневых карманов, далее — потеря круговой связки зуба, прогрессирование убыли костей, расшатывание зубов вплоть до их потери», — цитирует Антипенко радио Sputnik.

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