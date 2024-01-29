Диетолог Соломатина рассказала о том, как жареный картофель «ломает» мозг

У жареного картофеля высокий гликемический индекс. После его употребления резко повышается уровень глюкозы в крови.

Врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что регулярное включение в рацион жареного картофеля грозит нарушением кровообращения.

«Мы состоим из того, что мы едим. Это банальное выражение, но оно правдиво. Жареный картофель, в отличие от вареного, имеет высокий гликемический индекс. Если мы часто едим жареную картошку, то у нас часто повышается уровень глюкозы в крови», ― подчеркнула специалист.

Доктор добавила, что частое употребление этого продукта может вызвать воспаления, на которые организм реагирует. Так, повреждения эндотелия сосудов восстанавливаются холестерином. Вследствие чего возникают нарушения кровообращения.

«Мозг начинает недополучать кислород и питательные вещества. Из-за этого он «ломается», то есть многие нейроны погибают», ― цитирует Соломатину радио Sputnik.

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