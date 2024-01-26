Эндокринолог Павлова рассказала, почему на ночь нельзя пить кефир

Врачи долгое время заблуждались, советуя пациентам пить на ночь кисломолочные напитки.

По словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, кисломолочные продукты продолжительное время считали правильным вечерним перекусом, так как они полезны для кишечника и утоляют голод, не нагружая лишними калориями. Тем не менее отношение к ним изменилось, когда специалисты оценили их влияние на уровень глюкозы и инсулина в крови.

«Теперь используются такие понятия, как гликемический индекс и инсулиновый индекс. То есть теперь мы смотрим, как меняется уровень глюкозы и инсулина в крови после употребления тех или иных продуктов», — отметила специалист.

Доктор подчеркнула, что после ночного употребления кефира у человека во сне падает уровень глюкозы, а печень ускоренно ее синтезирует. При регулярных подобных случаях может возникнуть преддиабет, ведущий к развитию диабета при наличии других факторов.

«Причем этот процесс будет одновременно способствовать набору жировой ткани. А у нас век эпидемии ожирения», — цитирует врача радио Sputnik.

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