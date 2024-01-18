Диетолог Бобровский рассказал о полезных и опасных свойствах хрена

Хрен давно используется в русской кухне и народной медицине. Однако при некоторых заболеваниях этот корнеплод противопоказан.

По словам врача-диетолога Андрея Бобровского, в хрене содержится «витамин долголетия». Он богат такими полезными веществами, как витамин С, витамины группы B, магний и кальций. За счет этого продукт способствует профилактике многих заболеваний, в особенности у пожилых людей.

«В частности, витамин С помогает укреплять иммунную систему. При определенных заболеваниях хрен может обладать противовоспалительным эффектом. Ему приписывают также антимикробные и противовирусные свойства, но здесь исследования еще идут. Наконец, хрен способствует выделению желудочного сока, то есть стимулирует пищеварение», — объяснил специалист.

Также врач рассказал, что максимальную пользу от хрена можно получить, если есть его в свежем и перетертом виде. Так корнеплод сохранит больше полезных веществ.

«В высушенном хрене, протертом в порошок, меньше витаминов, чем в свежем. В пасту из хрена с приправами и уксусом или в соусы с хреном, которые продаются в магазинах, могут добавлять консерванты, усилители вкуса и красители», — объяснил Андрей Бобровский.

Он добавил, что, несмотря на свою пользу, хрен стоит употреблять очень осторожно, в небольшом количестве. При некоторых заболеваниях от него лучше вовсе отказаться.

«При таких заболеваниях, как гастрит, хрен не рекомендуется употреблять. У людей с астмой его аромат может вызывать раздражение слизистых или провоцировать аллергическую реакцию. Кроме того, хрен противопоказан при заболеваниях почек, поскольку его состав может усиливать их работу и способствовать перенапряжению органа», — цитирует Бобровского радио Sputnik.

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