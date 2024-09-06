Врач Агаева: класть под подушку подключенные к розетке телефон опасно

Есть мнение, что класть на ночь телефон рядом с кроватью вредно для здоровья — якобы смартфоны излучают электромагнитные волны, которые негативно сказываются на физическом состоянии человека. На самом деле это не так, рассказала врач-терапевт «СберЗдоровья» Анастасия Агаева.

«Единственным доказанным на данный момент следствием поглощения этих волн является нагрев той части тела, с которой телефон контактирует, например, головы, уха или руки. Вместе с этим на сегодняшний день не найдено статистически достоверной корреляции между повышенным риском развития каких-либо заболеваний и использованием смартфона», — объяснила она.

Однако ВОЗ все равно рекомендует не класть мобильные устройства рядом с собой ночью, во время сна — согласно данным Международного агентства по изучению рака, радиочастотные электромагнитные поля от смартфона пока классифицируются как потенциально канцерогенные для человека. И тем более, не стоит оставлять смартфон на зарядке рядом.

«Пока нет убедительных доказательств, что излучение, которое образуется при зарядке, способно навредить здоровью. Однако не стоит забывать про простые правила пожарной безопасности: заряжать необходимо на твердой горизонтальной поверхности, использовать оригинальное зарядное устройство от производителя, не стоит класть подключенный к розетке телефон под подушку, так как он может перегреться и загореться, недопустимо оставлять смартфон — на зарядке или нет — без внимания, особенно в кровати или на других легковоспламеняющихся поверхностях», — напомнила специалист.

Терапевт добавила, что за 1-2 часа до сна телефон лучше убрать подальше. Голубой коротковолновый свет от экрана способствует подавлению выработке мелатонина — гормона, регулирующие цикла сна и бодрствования, что приводит к затруднению засыпания и пробуждения, уточнила Агаева в беседе с RT.

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