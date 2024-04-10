Впервые за долгое время кубанские призывники будут служить в погранвойсках ФСБ

Военный комиссар Краснодарского края Алексей Чугункин в интервью «Кубань 24» рассказал, в какие войска будут направляться призывники из региона, учитывается ли их желание или желание родителей, а также образование призывника.

«Основная масса призывников останется в Южном военном округе, в который с новыми территориями входят 19 субъектов РФ. Большая часть будет служить в сухопутных войсках, но в целом будут направляться во все виды вооруженных сил, войска национальной гвардии и впервые после долгого перерыва отправим кубанских призывников служить в пограничные войска ФСБ», — рассказал Чугункин.

По его словам, есть семейные обстоятельства, когда призывников оставляют служить рядом с домом — например, болезнь близкого родственника. Эти вопросы рассматриваются на призывной комиссии сначала муниципалитета, потом субъекта. Если решается, что семейное положение призывника показывает, что ему нужно остаться рядом с домом, он останется.

«Желание скорее не учитывается, а вот навыки и физическая подготовка, состояние здоровья и образование однозначно имеют значение. Это все будет рассмотрено при составлении команд на сборном пункте, но в первую очередь рассматривается подготовленность к военной службе — если человек получил военно-учетную специальность в организациях дополнительного профессионального образования или в ДОСААФе, водительские специальности, если человек физически развит и здоров, то ему прямая дорога в ВДВ», —заключил Алексей Чугункин.

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