Впервые в России суд оценил поджог военкомата как теракт

Соответствующее решение 31 января принял Центральный окружной военный суд. Мужчина получил 12 лет колонии за поджог военкомата в Нижневартовске.

По версии следствия, военкомат в Нижневартовске подожгли 4 мая прошлого года. Площадь возгорания составила 1 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

Правоохранители оперативно установили личности поджигателей и задержали двоих мужчин. Уголовные дела в отношении них рассматривают отдельно.

Задержанные признались, что подожгли военкомат по заказу некого человека из Telegram. Он пообещал им выплатить за это от 1 до 3 млн рублей.

«Путем полного сложения наказаний назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 6 тыс. рублей», — сказал судья при оглашении приговора.

Этот случай стал первым в России, когда поджог военкомата оценили как террористический акт, сообщает ТАСС.

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