Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Впервые в России суд оценил поджог военкомата как теракт

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vpervye-v-rossii-sud-otsenil-podzhog-voenkomata-kak-terakt
Впервые в России суд оценил поджог военкомата как теракт
Фото пресс-службы Южного окружного военного суда

Соответствующее решение 31 января принял Центральный окружной военный суд. Мужчина получил 12 лет колонии за поджог военкомата в Нижневартовске.

По версии следствия, военкомат в Нижневартовске подожгли 4 мая прошлого года. Площадь возгорания составила 1 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

Правоохранители оперативно установили личности поджигателей и задержали двоих мужчин. Уголовные дела в отношении них рассматривают отдельно.

Задержанные признались, что подожгли военкомат по заказу некого человека из Telegram. Он пообещал им выплатить за это от 1 до 3 млн рублей.

«Путем полного сложения наказаний назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 6 тыс. рублей», — сказал судья при оглашении приговора.

Этот случай стал первым в России, когда поджог военкомата оценили как террористический акт, сообщает ТАСС.

Читайте также: за проукраинские лозунги семейной паре назначили штраф и 15 суток ареста в Краснодаре. Ленинский районный суд Краснодара признал супругов виновными в мелком хулиганстве.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Курганинском районе
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Курганинском районе
Часть балкона обрушилась на иномарку из-за хлопка газового баллончика в Краснодаре
Часть балкона обрушилась на иномарку из-за хлопка газового баллончика в Краснодаре
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
В мэрии Краснодара рассказали, кому можно бесплатно пользоваться городскими парковками
В мэрии Краснодара рассказали, кому можно бесплатно пользоваться городскими парковками
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Брань, алкоголь и развращение молодежи: мэр Краснодара поручил проверить организацию концертов Инстасамки
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. Врачи пришили жителю Апшеронского района кисть, отрубленную топором
  5. В прокуратуре рассказали подробности инцидента с хлопком газового баллончика в квартире в Краснодаре
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях