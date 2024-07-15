Впервые в неволе на Черном море в Анапе родился детеныш белухи

Уникальное событие произошло в дельфинарии в Большом Утрише. Маму по кличке Малышка вместе с новорожденным перевели в отдельный вольер.

Белуха Альф радуется пополнению в своей небольшой семье. Он стал отцом несколько дней назад. Долгожданного ребенка ему принесла 14-летняя Малышка.

«Белухи появляются на свет темными, поэтому новорожденных часто называют баклажанами. Потом малыши становятся серыми. Сейчас детеныш именно такого цвета, но с возрастом, примерно к семи годам, он будет белым, как родители», ― сообщает корреспондент Ангелина Доценко.

В России ― это третье рождение белухи в неволе, а на Черном море, такое пополнение ― первое. До этого случая считалось, что размножаться белухи могут только в стаях, но малыш из дельфинария Большого Утриша доказал обратное.

«Беременность и роды протекали благополучно. Благодаря нашей оперативной поддержки, своевременной диагностики беременности и ведения животного на всей стадии развития плода вплоть до самого процесса родов ― у нас не было осложнений. Животное полностью родило самостоятельно. Мы поддерживаем политику невмешательства», ― отмечает ветеринарный врач дельфинария Виктория Таджикьянц.

Мать с детенышем сейчас живет в отдельном вольере. К тренировкам и выступлениям Малышка вернется примерно через два года. Сейчас ей нужен покой, а новорожденному ― забота. Все это время главной звездой дельфинария будет Альф. Новость о появлении потомства ему прибавила популярности.

― Очень здорово, что здесь такие интересные происходят события. Очень много эмоций от этого места.

Имени у новорожденного пока нет, оно появится только после того, как станет известен пол детеныша. По традиции ― начинаться имя будет с первой буквы имени мамы. Первая буква клички папы ― будет во втором слоге.

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