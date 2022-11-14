Впервые в истории: в Краснодарском крае собрали 280 тыс. тонн винограда

Фото t.me/kondratyevvi

О рекордном урожае винограда 14 ноября сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани сообщил, что на виноградниках региона собрали 280 тыс. т ягод. Край побил собственный рекорд 1986 года.

«Это рекордный урожай за всю историю Кубани. Почти 75% всей ягоды приходится на Темрюкский район. Остальное собрали в Анапе, Новороссийске, Крымске и Геленджике. До этого самым урожайным считался 1986 год. Тогда аграриям удалось собрать 263 тыс. т ягоды. Достичь рекордных показателей в этом году удалось за счет новых плантаций — четыре года назад в крае заложили 2 тыс. га виноградников», — написал Кондратьев в Telegram.

Кубань является ведущим винодельческим регионом РФ. В настоящее время общая площадь виноградников в крае — свыше 28 тыс. га, что составляет 30% от всех в России. На Кубани производят свыше 20 млн декалитров винодельческой продукции. Это составляет практически половину потребности вина в РФ.

Отрасль виноградарства и виноделия постоянно получает помощь от государства. В текущем году из бюджета региона направили 731 млн рублей. В следующем году господдержку планируют увеличить до 1,1 млрд рублей.

Развитию отрасли способствует и закон о виноградарстве и виноделии 2020 года, инициатором которого выступил Краснодарский край. Закон закрепил требования к учету и использованию виноградопригодных земель. Он запретил их застройку, регламентировал появление новых питомников с отечественными саженцами. Также закон исключил использование импортных виноматериалов и определил, что российское вино должно быть на 100% произведено из винограда, выращенного в РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе впервые в истории собрали 202 тыс. тонн винограда.