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Новый рекорд: в Темрюкском районе впервые в истории собрали 202 тыс. тонн винограда

Общество
08.11.2022 11:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-rekord-v-temryukskom-rajone-vpervye-v-istorii-sobrali-202-tys-tonn-vinograda
Новый рекорд: в Темрюкском районе впервые в истории собрали 202 тыс. тонн винограда
Фото JillWellington, pixabay.com

Об этом 8 ноября сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.

Глава муниципалитета отметил, что таких результатов не было ни во времена СССР, ни в современной России.

«Виноградари Темрюкского района собрали 202 тыс. т янтарной ягоды при средней урожайности 129,6 ц/га. Уборка не завершена, еще предстоит собрать урожай на площади 512 га», — написал Бабенков в Telegram.

На территории Темрюкского района в настоящее время виноградниками заняты свыше 19 тыс. га. На них произрастает более 70 сортов винограда.

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