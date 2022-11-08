Новый рекорд: в Темрюкском районе впервые в истории собрали 202 тыс. тонн винограда

Фото JillWellington, pixabay.com

Об этом 8 ноября сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.

Глава муниципалитета отметил, что таких результатов не было ни во времена СССР, ни в современной России.

«Виноградари Темрюкского района собрали 202 тыс. т янтарной ягоды при средней урожайности 129,6 ц/га. Уборка не завершена, еще предстоит собрать урожай на площади 512 га», — написал Бабенков в Telegram.

На территории Темрюкского района в настоящее время виноградниками заняты свыше 19 тыс. га. На них произрастает более 70 сортов винограда.

Читайте также: аграрии Краснодарского края завершили сев озимых культур.