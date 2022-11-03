Кондратьев: аграрии Краснодарского края завершили сев озимых культур

Кондратьев: аграрии Краснодарского края завершили сев озимых культур

О завершении сева 3 ноября сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, в этом году под будущий урожай аграрии Кубани засеяли около 1,8 млн га озимых.

«Большая часть площадей традиционно занята пшеницей — 1,6 млн га. Более 170 тыс. га отдано под ячмень, озимую рожь и тритикале. Аграрии использовали в основном семена отечественной селекции. Это основа и гарантия нашего рекордного урожая», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

В этом году аграрии собрали 15,1 млн т зерновых и зернобобовых. Пшеницы собрано 10,7 млн т — это рекордный показатель. Впервые в этом году собрали 1,3 млн т подсолнечника, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.