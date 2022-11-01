Путин высоко оценил развитие Краснодарского края и работу региональных властей

Фото пресс-службы Кремля

Президент России Владимир Путин вечером 1 ноября провел рабочую встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в Сочи.

«В сегодняшних условиях важно, чтобы Кубань оставалась житницей страны, гарантом продовольственной безопасности, как Вы не раз говорили. 5,5 млрд рублей — это федеральная поддержка агропромышленного комплекса края. И сегодня мы можем говорить о том, что это высокотехнологичный АПК», — сказал Кондратьев.

Губернатор отметил, что в этом году на Кубани собрали рекордный урожай пшеницы — 10,7 млн т. При этом 85% от общего объема урожая — это твердая пшеница. Зерновых, зернобобовых и риса в крае собрали 15,1 млн т, приводит слова главы региона пресс-служба Кремля.

«Я вас хочу поздравить с этим результатом, всех, кто работает на селе, всех тружеников села Краснодарского края», — заявил Путин.

В ходе встречи Владимир Путин высоко оценил развитие Краснодарского края и работу властей региона.

«Краснодарский край у нас не просто в лидерах, он задает темп, стандарты и показывает планку, к которой всем нужно стремиться. Это получается очень здорово», — цитирует президента пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Отдельно обсудили поддержку фермерских хозяйств, развитие виноградарства и виноделия. Благодаря поддержке нашего президента на Кубани сформировалась и получила мощное развитие перспективная отрасль экономики — виноградарство», — написал Кондратьев в Telegram.

В рамках встречи Путин и Кондратьев обсудили и завершившуюся в России частичную мобилизацию.

«Хочу заострить ваше внимание и всех других коллег в регионах, обязательно продолжайте оказывать поддержку, не забывайте про семьи наших военнослужащих, которые выполняют свой воинской долг, защищая Отечество», — обратился президент к губернатору Кубани.

Путин добавил, что работа по поддержке мобилизованных граждан не должна превращаться в рутину. По его словам, это важное направление общей работы.

Кондратьев напомнил, что семьям мобилизованных в Краснодарском крае выплатили по 100 тыс. рублей.

«Глава государства поставил задачу продолжать поддерживать семьи мобилизованных жителей края. Заверяю — это будет одно из приоритетных направлений нашей работы», — написал Кондратьев в соцсетях.

Читайте также: Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве дороги между Красной Поляной и Архызом.