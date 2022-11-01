Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве дороги между Красной Поляной и Архызом

Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Соответствующее поручение президента России Владимира Путина опубликовали на сайте Кремля по итогам заседания президиума госсовета.

«Правительству РФ совместно с МВД России и ФСБ России рассмотреть возможность строительства автомобильной дороги между курортами «Архыз» и «Красная Поляна», — говорится в поручении.

Ответственными по этому поручению Путин назначил премьер-министра России Михаила Мишустина, главу ФСБ Александра Бортникова и главу МВД Владимира Колокольцева.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вопрос о строительстве автодороги между Архызом (Карачаево-Черкесская республика), Красной Поляной (Краснодарский край) и Лаго-Наки (Адыгея) обсуждали 6 сентября на заседании президиума госсовета. Архыз, Красную Поляну и Лаго-Наки разделяют горы Кавказского биосферного заповедника высотой от 1,5 до 3 тыс. метров.