Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве дороги между Красной Поляной и Архызом
Общество
01.11.2022 19:25
Соответствующее поручение президента России Владимира Путина опубликовали на сайте Кремля по итогам заседания президиума госсовета.
«Правительству РФ совместно с МВД России и ФСБ России рассмотреть возможность строительства автомобильной дороги между курортами «Архыз» и «Красная Поляна», — говорится в поручении.
Ответственными по этому поручению Путин назначил премьер-министра России Михаила Мишустина, главу ФСБ Александра Бортникова и главу МВД Владимира Колокольцева.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», вопрос о строительстве автодороги между Архызом (Карачаево-Черкесская республика), Красной Поляной (Краснодарский край) и Лаго-Наки (Адыгея) обсуждали 6 сентября на заседании президиума госсовета. Архыз, Красную Поляну и Лаго-Наки разделяют горы Кавказского биосферного заповедника высотой от 1,5 до 3 тыс. метров.
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