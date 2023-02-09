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Впервые с октября прошлого года в России за сутки выявили более 12 тыс. случаев COVID-19

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vpervye-s-oktyabrya-proshlogo-goda-v-rossii-za-sutki-vyyavili-bolee-12-tys-sluchaev-covid-19
Впервые с октября прошлого года в России за сутки выявили более 12 тыс. случаев COVID-19
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 22 млн 35 тыс. 133 случая заражения коронавирусом.

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом 9 февраля сообщил о 12 тыс. 301 заболевшем. Такой суточный прирост стал максимальным с 16 октября прошлого года. Тогда сообщалось о 12 тыс. 354 заболевших.

В Краснодарском крае за сутки выявили 178 случаев COVID-19. Среди заболевших — 62 мужчины и 116 женщин, в их числе 15 детей. Самому младшему пациенту 4,5 месяца, самому старшему — 91 год.

Больше всего положительных случаев зафиксировали в Краснодаре — 85, в Новороссийске — 16, в Сочи — 12. В остальных муниципалитетах выявили менее пяти случаев заболевания.

В Краснодарском крае с начала пандемии подтвердили 364 тыс. 284 случаев заболевания. Умерли 11 тыс. 150 человек. На амбулаторном лечении находятся 805 человек, в стационарах — 161 пациент, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: в Роспотребнадзоре сообщили, что введение дополнительных мер против COVID-19 не требуется.

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