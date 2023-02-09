Впервые с октября прошлого года в России за сутки выявили более 12 тыс. случаев COVID-19
Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 22 млн 35 тыс. 133 случая заражения коронавирусом.
Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом 9 февраля сообщил о 12 тыс. 301 заболевшем. Такой суточный прирост стал максимальным с 16 октября прошлого года. Тогда сообщалось о 12 тыс. 354 заболевших.
В Краснодарском крае за сутки выявили 178 случаев COVID-19. Среди заболевших — 62 мужчины и 116 женщин, в их числе 15 детей. Самому младшему пациенту 4,5 месяца, самому старшему — 91 год.
Больше всего положительных случаев зафиксировали в Краснодаре — 85, в Новороссийске — 16, в Сочи — 12. В остальных муниципалитетах выявили менее пяти случаев заболевания.
В Краснодарском крае с начала пандемии подтвердили 364 тыс. 284 случаев заболевания. Умерли 11 тыс. 150 человек. На амбулаторном лечении находятся 805 человек, в стационарах — 161 пациент, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
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