Роспотребнадзор: введение дополнительных мер против COVID-19 не требуется

На протяжении четырех недель в России регистрируют подъем заболеваемости коронавирусом.

На пятой неделе по стране выявили более 60 тыс. случаев — заболеваемость выросла на треть по сравнению с четвертой неделей.

Однако заболевание протекает в легкой форме, поэтому вводить дополнительные меры нет необходимости.

«Циркулирующие на сегодняшний день в России варианты COVID-19 отличаются высокой заразностью, но вызванное ими заболевание, как правило, протекает в легкой форме. В связи с этим введение каких-либо дополнительных противоэпидемических мер не требуется», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 8 февраля выявили 177 новых случаев заболевания коронавирусом.