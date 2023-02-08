В Краснодарском крае 8 февраля выявили 177 новых случаев заболевания коронавирусом
По данным на 8 февраля в России за сутки выявили 10 тыс. 389 новых случаев COVID-19. За сутки скончались 44 человека, выздоровели 8 тыс. 104 пациента.
В Краснодарском крае заболели 177 человек. Больше всего случаев выявили в краевой столице — 78. В Сочи заболели 22 человека, в Крымском районе — 10, в Абинском — 7, в Новороссийске, Гулькевичском и Северском районах — по 6, в Армавире — 5. В остальных муниципалитетах выявили менее пяти новых заболевших.
Всего с начала пандемии на Кубани выявили 346 тыс. 106 случаев коронавируса. Выздоровели 334 тыс. 65 человек, за сутки — 128. Скончались за все время 11 тыс. 150 пациентов, за последние сутки смертей не зафиксировали. В стационарах лечится 151 пациент, на дому — 740, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
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