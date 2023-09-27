Впервые красное вино уступило позиции белому по объемам продаж в России

Эта тенденция наблюдается и в других странах, отметили крупные импортеры и дистрибьюторы.

Так, к концу лета доля белого вина в общем объеме продаж тихих вин перевалила за 50% в натуральном выражении. Продажи белого вина в мире постепенно росли в течение последних четырех лет и сейчас практически приравнялись к продажам красного вина, при этом темп роста потребления белого вина выше.

Например, в июне–августе этого года доля продаж белого вина составила 57%, для сравнения за аналогичный период 2019 года этот показатель был на уровне 48%, сообщил представитель сети винотек SimpleWine. Аналогичную тенденцию можно наблюдать и в компании Ladoga, где летом доля продаж белого вина составила 55%, что на 14% больше, чем 4 года назад. Абсолютные цифры и данные по красному вину компании не предоставили.

Традиционно жители России выбирают именно красное вино, и оно оставалось лидером по продажам в данном сегменте по итогам прошлого года. Его доля составила 48%. При этом доля белого вина — 42%, оставшиеся 10% — розовое, пишут «Ведомости».

Читайте также: на Кубани фестиваль «Черноморская винная неделя» продлится до 1 октября.